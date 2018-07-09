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16:58   9 Июля 2018
Весь мир

ФРГ и Китай договорились придерживаться правил ВТО в торговле

ФРГ и Китай договорились придерживаться правил ВТО в торговле

Пекин и Берлин намерены делать ставку на многосторонность деловых отношений в вопросах торговли, объявила канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

Она указала, что в ходе общения они с Кэцяном смогли договориться о соблюдении правил Всемирной торговой организации (ВТО) в торговых вопросах. Стороны объявили об общей приверженности нормам организации.

Кроме того, добавила Меркель, ей удалось убедиться в том, что китайская сторона не ограничивается обещаниями: рынок КНР действительно открыт для иностранных компаний. Это Пекин подтвердил на прошедших в Берлине пятых германо-китайских межправительственных консультациях, когда по итогам общения удалось подписать 22 соглашения в разных сферах.

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Автор: Юлия Халус
#меркель #экономика #германия #китай #торговля #вто
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