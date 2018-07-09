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17:02   9 Июля 2018
Весь мир

Эфиопия и Эритрея положили конец многолетней войне, подписав мирный договор

Эфиопия и Эритрея положили конец многолетней войне, подписав мирный договор

В понедельник 9 июля главы африканских государств Эфиопии и Эритреи подписали совместную декларацию о дружбе и мире, положив тем самым конец войне, в которой погибли более 80 тысяч человек.

Об этом в своем микроблоге Twitter написал министр информации Эритреи Йеман Мескель. В частности, он сообщил о подписании совместной декларации о мире и дружбе, которое произошло в понедельник по итогам переговоров президента Эритреи Исайса Афеверки и эфиопского премьер-министра Абиема Ахмеда.

«Соглашение, содержащее пять основных пунктов, подписано сегодня утром в государственной резиденции президентом Исайясом Афеверки и премьер-министром Абием Ахмедом», - сообщил министр.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Эфиопии в воскресенье 8 июля прибыл на переговоры на высшему уровне в столицу Эритреи – город Асмэру. Темой переговоров стало урегулирование территориального спора, восстановление дипломатических отношений между странами и установление мира.

Помимо подписания декларации о мире, стороны в ходе переговоров также договорились о взаимовыгодном сотрудничестве в области политики, безопасности, культуры и экономики.

Напомним: с 1952 по 1983 годы Эритрея входила в состав Эфиопии.  С 1998 года по 2000 между двумя странами происходил вооруженный конфликт из-за приграничных территорий, с тех пор страны формально находились в состоянии войны друг с другом, так как соглашения о мире подписано не было. В ходе конфликта с обеих сторон погибли порядка 80 тысяч человек.

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Автор: Александр Люблинский
#политика #африка #весь мир #эфиопия #эритрея #африканские страны #конец войне #договор о мире #подписание соглашения #мир и дружба
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