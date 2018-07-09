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Грузинский пастух признался в убийстве семьи американцев

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16:51   9 Июля 2018
Россия

Познер назвал результаты сборной РФ неожиданными и замечательными

Познер назвал результаты сборной РФ неожиданными и замечательными

Писатель и журналист Владимир Познер прокомментировал результаты сборной России на Чемпионате мира по футболу.

По его словам, благодаря игре российских спортсменов, футбол может вновь станет популярным, каким был в советские времена. Он похвалил сборную и заявил, что их результаты это совершенно неожиданное и замечательное событие.

Познер уверен, что после ЧМ в России должно увеличиться количество клубов и больше ребят захотят заниматься футболом. Таким образом, этот вид спорта вновь обретет популярность, когда когда-то в СССР. 

Писатель отметил, что советский футбол не был мировым лидером, однако входил в первую двадцатку, а сборная выигрывала и Союз становился чемпионом Европы.

«Я надеюсь, что это произойдет», — поделился он с Business FM.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #футбол #чм-2018 #общество #чм #познер #сборная рф #чм2018
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