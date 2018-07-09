Познер назвал результаты сборной РФ неожиданными и замечательными

Писатель и журналист Владимир Познер прокомментировал результаты сборной России на Чемпионате мира по футболу.

По его словам, благодаря игре российских спортсменов, футбол может вновь станет популярным, каким был в советские времена. Он похвалил сборную и заявил, что их результаты это совершенно неожиданное и замечательное событие.

Познер уверен, что после ЧМ в России должно увеличиться количество клубов и больше ребят захотят заниматься футболом. Таким образом, этот вид спорта вновь обретет популярность, когда когда-то в СССР.

Писатель отметил, что советский футбол не был мировым лидером, однако входил в первую двадцатку, а сборная выигрывала и Союз становился чемпионом Европы.