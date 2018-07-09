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17:49   9 Июля 2018
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Зато экспорт Roshen растет: россиян шокировала новость о нехватке у Киева денег на «детское Евровидение»

Зато экспорт Roshen растет: россиян шокировала новость о нехватке у Киева денег на «детское Евровидение»

Национальная общественная телерадиокомпания Украины как член Европейского вещательного союза ежегодно обеспечивает участие страны в «Детском Евровидении».

По информации НОТУ, Украина впервые не поучаствует в международном песенном конкурсе, потому что нет денег на проведение отборочного этапа и обязательный взнос в Европейский вещательный союз. Украинский госбюджет на 2018 год предусмотрел для НОТУ только 776 миллионов гривен ( около миллиарда 838 миллионов рублей), что не покрывает текущих операционных расходов компании.

Зато экспорт Roshen растет: россиян шокировала новость о нехватке у Киева денег на «детское Евровидение»

Национальная общественная телерадиокомпания Украины объяснила, что Киев выделил на 2018 год сумму, которая вдвое меньше, гарантированной законом страны «Об общественном телевидении и радиовещании». Бюджет НОТУ должен составлять 0,2 процента расходов государственного бюджета Украины за 2017 год, то есть почти полтора миллиарда гривен.

 

Зато экспорт Roshen растет: россиян шокировала новость о нехватке у Киева денег на «детское Евровидение»

Пользователи социальной сети Twitter напомнили, что украинская кондитерская корпорация Roshen принадлежит президенту Петру Порошенко. Лидер «Руха новых сил» Михаил Саакашвили сообщил, что экспорт Roshen растет на 30 процентов ежегодно, но талантливые украинские дети все равно не поучаствуют в Евровидении из-за нехватки денег в стране.

 

 

 

 

 

Зато экспорт Roshen растет: россиян шокировала новость о нехватке у Киева денег на «детское Евровидение»

Национальная общественная телерадиокомпания Украины —  самый молодой европейский Общественный вещатель, а по исследованиям Европейского Языкового Союза — наименее финансируемый. У НОТУ нет денег на оплату трансляций, производство программ, закупку прав на матчи, уплату взносов.

 

 

В ноябре 2018 конкурс детский песенный конкурс Евровидение состоится в столице Белоруссии — Минске. Украина участвует в соревновании с 2006 года, однако впервые за всю историю детского Евровидения Киев отказался отправлять конкурсанта.

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Автор: Анатолий Кубарев
#украина #общество #ноту #детское евровидение
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