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Грузинский пастух признался в убийстве семьи американцев

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16:39   9 Июля 2018
Весь мир

Число погибших от ливней в Японии возросло до 120 человек

Число погибших от ливней в Японии возросло до 120 человек

В результате сильнейших ливней, которые обрушились на Японию на прошлой неделе, и вызванных ими оползней, погибли не менее 120 человек, и как минимум 60 человек числятся пропавшими без веси.

Об этом в понедельник сообщает японское новостное агентство Kyodo, приводя также мнение местных специалистов о том, число жертв, которое уже превысило печальный рекорд 2014 года, когда от ливней и оползней погибли 77 человек, может еще увеличиться.

Также агентство сообщает, что 23 тысячи человек, ранее эвакуированных из опасных районов, остаются в специальных центрах размещения, а рекомендации об эвакуации распространяются на почти 6 миллионов жителей 19 префектур в западной части страны.

Спасатели, которым помогают пожарные и полицейские, продолжают поисковые работы, так как тысячи людей оказались заблокированными из-за наводнения в разных городах и поселках. В общей сложности в крупномасштабной спасательной операции в зоне бедствия задействованы 73 тысячи человек.

Число погибших от ливней в Японии возросло до 120 человек

В связи с обрушившимся на Японию стихийным бедствием премьер-министр страны Синдзо Абэ заявил об отмене запланированной зарубежной поездки.

«Я отменяю поездку за границу, чтобы направить все усилия на борьбу со стихийным бедствием. Жизни людей стоят на первом месте, и я сделаю все, что только возможно», - заявил он.

 

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Автор: Александр Люблинский
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