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16:40   9 Июля 2018
Россия

Владельцам участков в Подмосковье грозят штрафы за отказ бороться с борщевиком

Владельцам участков в Подмосковье грозят штрафы за отказ бороться с борщевиком

Минсельхоз региона предлагает ввести штрафы до миллиона рублей за поросшие борщевиком участки.

Соответствующий законопроект рассмотрят и примут до конца текущего года, сообщили в пресс-службе подмосковного правительства.

Министр сельского хозяйства и продовольствия области Андрей Разин объяснил, что инициатива предполагает наделить полномочиями административные комиссии органов местного самоуправления региона налагать штрафы на собственников земельных участков, которые неэффективно борются с опасным растением. Для физических лиц предусматривается штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей, для должностных - 20-50 тысяч рублей, а для юридических - от 150 тысяч до миллиона.

Борщевик - опасное ядовитое растение, которое в 50-х годах прошлого века выращивали в России в кормовых целях. Однако вскоре выяснилось, что от ядовитых качеств сорняка избавиться нельзя. От него решили отказаться, но борщевик к тому времени сильно разросся. Ежегодно площади, занятые этим растением, увеличиваются на 10%.

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Автор: Юлия Халус
#россия #подмосковье #общество #борщевик
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