Стратегия «мягкой силы» поможет России вернуться в Африку — эксперт

Российский африканист Александр Зданевич заявил, что впервые такой подход использовал Советский Союз. Потом его перенял Китай. Нужно, чтобы его применила и Россия.

Стратегия Пекина в Африке работает. Кроме культурных центров Конфуция Китай создал аналогичные учреждения при посольствах африканских государств. Ведомства заняты популяризацией КНР на континенте, пояснил Зданевич в беседе с ФБА «Экономика сегодня». Попутно ведется и дипломатическая работа, которая дает хорошие результаты. Жители Африки все больше знают о Китае.

Некоторое время назад по африканским странам гастролировал китайский цирк. Представления вызывали неподдельный интерес у местных жителей. Подобную работу в свое время проводил и Советский Союз, называв это стратегией «мягкой силы».

Несколько дней назад КНР в Руанде закончил серию крупных операций, цель которых — обмен культурным наследием и укрепление сотрудничества. Также состоялся трехдневный медиафорум, куда съехались представители обеих стран. В Кигали прошла выставка фотографий «Красивая Руанда, красивый Китай». Молодежи Руанды рассказали о Китае, подарили сумки, настольные лампы на солнечных батареях, книги и канцелярию.

Российская же культура на африканском континенте представлена точечно — Марокко, Аддис-Абебе, Браззавиле, Дар-эс-Саламе. Еще несколько центров находятся в Египта, один в Замбии, планируется открыть один в ЮАР. Если Москва восстановит хотя бы половину того, что было при СССР, то фундамент станет мощным толчком для продвижения интересов России в регионе, считает Зданевич.

Еще одна проблема — в России нет единого плана работы в Африке. Что-то делает МИД, что-то происходит в рамках «Русского мира». Но деятельность не согласована, а это снижает ее эффективность. Эксперт полагает, что ситуация изменится, если появится система по продвижению интересов РФ, по аналогу с КНР.

Китай же не скрывает, что хочет «пересмотреть традиционную дружбу» со странами Африки. Проводятся «месячники», во время которых проводятся бесплатные лекции о КНР, просмотры документальных фильмов и прочие пропагандистские работы.

Российская сторона снизила присутствие в Африке в начале 1990-х годов из-за проблем в экономике и политике страны и распада Советского Союза. Раньше же отношения Москвы с континентом выстраивались в течение десятков лет. Помимо военно-политической области, существовала и культурная часть. Тысячи африканцев приезжали в СССР учиться в вузах, а по возвращении на родину работали на укрепление связей с РФ. Многие из них до сих пор работают в политической сфере.

Сейчас Москва не в полной мере задействует этот ресурс, сообщил африканист. Дело редко заходит дальше приглашения отдельных личностей на праздничные и памятные мероприятия.

Работа по продвижению интересов стоит не мало. Тот же Китай вкладывает в эту деятельность космические суммы. Зданевич считает, что необходимо привлекать молодых жителей континента к учебе в России, но это серьезная и долгая деятельность. Поток студентов сейчас минимален.

Заметно, что контактов по военно-технической сфере между Москвой и Африкой мало. Нужно создать новые формы взаимодействия. Основу этому дают культурные обмены. Китай это понял раньше России и взялся за работу. Но уже сейчас российская сторона начинает осознавать, что будущее — в дружбе со странами Африки. Все это говорит о неизбежном расширении контактов, заключил эксперт.