Обычный нашатырь: врач сборной РФ развеял подозрения Германии о допинге

Немецкие журналисты заподозрили российских футболистов в применении допинга из-за ватки якобы с аммавком, однако главный врач сборной Эдуард Безуглов опроверг подобные слухи.

О мнимом допинге сообщило издание Bild, автор статьи написал, что якобы спортсмены вдыхали аммиак перед матчем, что сродни допингу. В качестве доказательства журналист использует снимок защитника национальной команды Ильи Кутепова, который подносит к лицу вату. При этом он отмечает, что аммиак «увы, не входит в список запрещенных препаратов».

Безуглов прокомментировал публикацию и развеял домыслы немецких СМИ. Он рассказал, что на вате обычный нашатырный спирт.

«Это делают тысячи спортсменов, чтобы взбодриться», — объяснил врач.

Такой незамысловатый метод практикуется на протяжении десятков лет, отметил он, и применяется не только в спорте, но и в обычной жизни. Резкий запах помогает людям привести организм в тонус, поэтому нашатырь применяют при слабости или обморочном состоянии.

Нашатырный спирт продается в аптеках, как и вата, в свободном доступе и ничего общего с допингом это средство не имеет, подчеркнул Безуглов.