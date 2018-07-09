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16:36   9 Июля 2018
Россия

Обычный нашатырь: врач сборной РФ развеял подозрения Германии о допинге

Обычный нашатырь: врач сборной РФ развеял подозрения Германии о допинге

Немецкие журналисты заподозрили российских футболистов в применении допинга из-за ватки якобы с аммавком, однако главный врач сборной Эдуард Безуглов опроверг подобные слухи.

О мнимом допинге сообщило издание Bild, автор статьи написал, что якобы спортсмены вдыхали аммиак перед матчем, что сродни допингу. В качестве доказательства журналист использует снимок защитника национальной команды Ильи Кутепова, который подносит к лицу вату. При этом он отмечает, что аммиак «увы, не входит в список запрещенных препаратов».

Безуглов прокомментировал публикацию и развеял домыслы немецких СМИ. Он рассказал, что на вате обычный нашатырный спирт. 

«Это делают тысячи спортсменов, чтобы взбодриться», — объяснил врач. 

Такой незамысловатый метод практикуется на протяжении десятков лет, отметил он, и применяется не только в спорте, но и в обычной жизни. Резкий запах помогает людям привести организм в тонус, поэтому нашатырь применяют при слабости или обморочном состоянии.

Нашатырный спирт продается в аптеках, как и вата, в свободном доступе и ничего общего с допингом это средство не имеет, подчеркнул Безуглов.

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Автор: Екатерина Розина
#допинг #россия #сборная #чм-2018 #общество #чм #сборная рф #чм2018 #безуглов #нашатырь
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