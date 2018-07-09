Как хорватские футболисты прославили Украину и превратились в политиков

Хорватский футбольный союз решил отстранить члена национальной сборной, скаута киевского «Динамо» Огнена Вукоевича от дальнейшего участия в Чемпионате мира. Сообщение об этом появилось в понедельник на сайте организации.

Данное решение было принято в качестве наказания за видеоролик, на котором спортсмен вместе с защитником сборной Хорватии Домагоем Видой выкрикивает «Слава Украине!». Кадры попали в сеть сразу после победы над российской командой (2:2, пенальти – 4:3). Союз принес свои извинения за случившееся и вынес предупреждение Виду.

В свою очередь, защитник хорватской команды попытался разъяснить ситуацию. По словам спортсмена, ролик не носил политический характер. Футболисты лишь решили поблагодарить болельщиков из Украины, где Вида и Вукоевич провели несколько лет. Он также подчеркнул, что не пытался кого-либо оскорбить.

«У меня много друзей на Украине, есть друзья и в России. И я горжусь всеми ими», — отметил Вида.

Футболист заявил, что с радостью общается на русском языке и получает удовольствие от российского гостеприимства на ЧМ. Он выразил надежду на то, что вызвавшее резонанс высказывание воспримут исключительно как слова благодарности друзьям из Украины за их поддержку – не в матче с Россией, а по ходу всего мундиаля.

В соцсетях кадры с кричалкой «Слава Украине» вызвали бурное обсуждение.

Провоцировать страну, где ты в гостях, это как минимум некорректно! — bbbbbb (@bulCu6ghrSAquvk) 9 июля 2018 г.

Спорт это то что было на поле,а то что сделал Вида и Вукоевич это уже политика,публичное лицо сначала должно думать о последствиях,а потом уже делать,и кстати не Хорватия ли не пустила Украину то на ЧМ,что ж Вида там пару привозов не сделал то раз он такой украинец то — орловский конь???????? (@cska1611) 9 июля 2018 г.

Огнен Вукоевич и Домагой Вида - только что играли против нас — Nickro (@Nickro666) 7 июля 2018 г.

Россия проиграла достойно. Никто орла как швейцарцы албанцы не изображал, лозунгов идиотских не кричал. Да, ваще не понимаю с чего футболисты Хорватии кричат Слава Украине?! По-моему сборной Украине в числе команд, участвующих в чемпионате мира нет!? — Артур Абдуллин (@Alcor775) 8 июля 2018 г.

Теперь буду болеть за Англию. , коль в команде Хорватии не знают, как себя вести на ЧМ — Лариса Швыдун (@medich4141) 8 июля 2018 г.

Стоит отметить, что оба футболиста на видео не выражают никаких негативных эмоций в отношении россиян и не злорадствуют после победы над хозяевами турнира. Несмотря на это, союз все же решил принять санкции в отношении одного из участников ролика. Вероятно, на это специалистов подвигла острая реакция общественности, принявшей ролик за политическую провокацию.