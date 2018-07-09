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17:25   9 Июля 2018
Весь мир

Как хорватские футболисты прославили Украину и превратились в политиков

Как хорватские футболисты прославили Украину и превратились в политиков

Хорватский футбольный союз решил отстранить члена национальной сборной, скаута киевского «Динамо» Огнена Вукоевича от дальнейшего участия в Чемпионате мира. Сообщение об этом появилось в понедельник на сайте организации.

Данное решение было принято в качестве наказания за видеоролик, на котором спортсмен вместе с защитником сборной Хорватии Домагоем Видой выкрикивает «Слава Украине!». Кадры попали в сеть сразу после победы над российской командой (2:2, пенальти – 4:3). Союз принес свои извинения за случившееся и вынес предупреждение Виду.

 

В свою очередь, защитник хорватской команды попытался разъяснить ситуацию. По словам спортсмена, ролик не носил политический характер. Футболисты лишь решили поблагодарить болельщиков из Украины, где Вида и Вукоевич провели несколько лет. Он также подчеркнул, что не пытался кого-либо оскорбить. 

«У меня много друзей на Украине, есть друзья и в России. И я горжусь всеми ими», — отметил Вида.

Футболист заявил, что с радостью общается на русском языке и получает удовольствие от российского гостеприимства на ЧМ. Он выразил надежду на то, что вызвавшее резонанс высказывание воспримут исключительно как слова благодарности друзьям из Украины за их поддержку – не в матче с Россией, а по ходу всего мундиаля.

Как хорватские футболисты прославили Украину и превратились в политиков

В соцсетях кадры с кричалкой «Слава Украине» вызвали бурное обсуждение.

Как хорватские футболисты прославили Украину и превратились в политиков

Стоит отметить, что оба футболиста на видео не выражают никаких негативных эмоций в отношении россиян и не злорадствуют после победы над хозяевами турнира. Несмотря на это, союз все же решил принять санкции в отношении одного из участников ролика. Вероятно, на это специалистов подвигла острая реакция общественности, принявшей ролик за политическую провокацию.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #чм-2018 #хорватия #вида #вукоевич
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