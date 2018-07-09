Силуанов заявил, что в 2024 году средняя пенсия будет равна 20 тысячам рублей

К 2024 году рост средней пенсии в России благодаря изменениям в пенсионном законодательстве составит 35%.

Об этом в понедельник, выступая в Государственной думе, заявил первый вице-премьер, глава Министерства финансов России Антон Силуанов.

По его словам, изменения в пенсионном законодательстве, которые призваны улучшить ситуацию с пенсиями неработающих российских пенсионеров, уже подготовлены.

«Размер пенсии неработающим пенсионерам уже в следующем году увеличится в среднем на 1 тысяч рублей. К концу шестилетнего периода, к 2024 году ожидаем размер средней пенсии порядка 20 тысяч рублей», - отметил министр.

Также Силуанов подчеркнул, что принимаемые попутно меры в сфере образования и здоровья поспособствуют увеличению продолжительности активной и здоровой жизни россиян после выхода на пенсию. Все эти задачи, по словам главы Минфина, будут решены в рамках реализации национальных проектов.