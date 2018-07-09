JPMorgan посоветовал в случае кризиса хранить деньги в японских йенах

Прежде всего, в кризисные времена следует избавиться от валюты развивающихся стран: в течение двух лет те обесценятся в среднем на 17%, указывают аналитики JPMorgan Chase.

Результаты исследования приводит в понедельник Bloomberg.

Эксперты предлагают хранить сбережения в японских йенах, швейцарских франках, американских или сингапурских долларах. Валюта Японии при этом является самой предпочтительной как самое дешевое средство страхования финансовых рисков.

Тем не менее специалисты банка считают преждевременными разговоры о мировом экономическом спаде. Пока нельзя сказать точно, когда это произойдет и произойдет ли. Но подготовиться к непредвиденным обстоятельствам, особенно на фоне разворачивающейся торговой войны, стоит.