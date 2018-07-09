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 Роспотребнадзор временно запретил купаться на пляжах Анапы и Геленджика

Роспотребнадзор временно запретил купаться на пляжах Анапы и Геленджика
Грузинский пастух признался в убийстве семьи американцев

Грузинский пастух признался в убийстве семьи американцев

 Прилепин уходит, но не из Донбасса

Прилепин уходит, но не из Донбасса
Участники саммита Украина - ЕС намерены препятствовать реализации «Северного потока 2»

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16:16   9 Июля 2018
Весь мир

JPMorgan посоветовал в случае кризиса хранить деньги в японских йенах

JPMorgan посоветовал в случае кризиса хранить деньги в японских йенах

Прежде всего, в кризисные времена следует избавиться от валюты развивающихся стран: в течение двух лет те обесценятся в среднем на 17%, указывают аналитики JPMorgan Chase.

Результаты исследования приводит в понедельник Bloomberg.

Эксперты предлагают хранить сбережения в японских йенах, швейцарских франках, американских или сингапурских долларах. Валюта Японии при этом является самой предпочтительной как самое дешевое средство страхования финансовых рисков.

Тем не менее специалисты банка считают преждевременными разговоры о мировом экономическом спаде. Пока нельзя сказать точно, когда это произойдет и произойдет ли. Но подготовиться к непредвиденным обстоятельствам, особенно на фоне разворачивающейся торговой войны, стоит.

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Автор: Юлия Халус
#сша #экономика #валюта #кризис #весь мир #jpmorgan chase
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