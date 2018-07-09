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16:15   9 Июля 2018
Россия

Роспотребнадзор ужесточил контроль на границе с Украиной из-за вспышки холеры

Роспотребнадзор ужесточил контроль на границе с Украиной из-за вспышки холеры

Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

СМИ ранее сообщали о вспышке холеры в Мариуполе, Украина.

Обстановка в Ростовской области стабильна. Число подхвативших инфекцию не превышает средних показателей, отметили в Роспотребнадзоре. Угрозы для распространения холеры в регионе нет.

Для снижения возможных рисков ведомство усилило контроль на пунктах пропуска с украинской стороной. Роспотребнадзор контролирует ситуацию. Соответствующий запрос направлен в Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #украина #роспотребнадзор #политика #вспышка холеры
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