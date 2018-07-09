Недостаток сердечности Москве не грозит

За минувшие пять лет столичное здравоохранение сильно шагнуло вперед, но депутат ГД Геннадий Онищенко призывает не доводить тело до инфаркта.

Правительство Москвы распределит 300 миллионов рублей среди десяти лучших отделений реанимации и интенсивной терапии городских больниц, работающих в системе ОМС. Каждое из них получит по 30 миллионов за спасение жизней. В списке детская больница № 13 имени Н.Ф. Филатова, больница имени В.П. Демихова, больница имени В.В. Виноградова, больница № 40, больница № 67 имени Л.А. Ворохобова и больница имени Е.О. Мухина и другие медицинские учреждения.

Как ранее объяснил руководитель столичного Департамента здравоохранения Алексей Хрипун, каждая больница в списке десяти – уникальна. Во многом благодаря персоналу Москве удалось значительно снизить смертность от наиболее распространенных заболевании среди детей и взрослых и повысить эффективность применения современных медицинских технологий. Все средства получат врачи и медсестры в качестве поощрения за отличную работу.

Московская система поощрительных выплат вариативна. Например, специалисты в статусе «Московский врач» ежемесечно получают надбавку в 15 тысяч рублей. Врачи и медсестры, участвующие в программе «Ведение пациентов старших возрастных групп с множественными хроническими заболеваниями» каждый месяц получают бонусы 20 и 10 тысяч рублей соответственно.

Стимулирующие выплаты медицинским работникам мера не единственная в общей картине позитивных тенденций столичного здравоохранения. За минувшие пять лет смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Москве сократилась в три раза. В 2010 году перед мэрией стояла непростая задача. Предстояло наладить взаимодействие между тремя блоками городского хозяйства: информационных технологий, транспортной инфраструктуры и департамента здравоохранения. А именно снизить время дозвона до «скорой», организовать выделенные полосы движения карет и сократить расстояние от пациента до операционного стола – открыть дополнительные сосудистые центры.

К 2017 году время дозвона в «скорую» сократилось до десяти секунд вместо прежних 5-7 минут, количество выделенных полос в столице для спецтранспорта достигло 31, заработали дополнительные отделения в составе «инфарктной сети». Сегодня сеть сосудистых центров насчитывает 23 отделения, которые работают круглые сутки.

По оценке главврача ГКБ №1 Алексея Света, благодаря грамотно организованной системе экстренного реагирования и доставки пациентов больничная смертность от острого инфаркта миокарда с 2011 года снизилась в 3 раза.

Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко согласен, что скорость оказания помощи пациентам в столице значительно сократилась, но призывает бережнее относиться к своему здоровью, чтобы не испытывать судьбу.

«Главврач действительно говорит правду, но он говорит о последнем этапе, когда уже все случилось. Мы сейчас находимся в той ситуации, когда никто не следит за своим здоровьем, за своей сердечно-сосудистой системой. Нет культуры профилактики слежения за давлением. Я бы поднажал сейчас на то, чтобы самих инфарктов было меньше. Для этого нужна работа на всех этапах, начиная от школы. Нам нужно решать проблему 80 плюс активного долголетия», - говорит депутат.

Выявить предпосылки к сердечно-сосудистым заболеваниям и другим опасным болезням поможет профилактический медосмотр. В марте этого года для москвичей заработал сервис «Навигатор московского здравоохранения». Как сообщал портал мэра столицы, благодаря новой функции сервиса граждане могут получить у врачей персональные рекомендации по диспансеризации. Для этого необходимо указать год рождения и пол. Также сервис поможет найти ближайшую поликлинику, больницу или аптеку и уточнить расписание мероприятий, дней открытых дверей в московских клиниках.