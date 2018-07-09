Полицейские не задерживали актера Иншакова в Москве

Российский актер Александр Иншаков не знал об указе президента РФ о запрете носить оружие в городах-организаторах чемпионата мира по футболу 2018 года.

СМИ сообщили, что полицейские задержали Иншакова в московском здании Центра международной торговли, нашли травматический пистолет и якобы доставили в отделение. Актер опровергнул эту информацию и объяснил, что полицейские составили протокол, травматический пистолет изъяли, но вернут оружие в четверг, 26 июля, передает РИА Новости.

«Никакого задержания не было», — сказал Иншаков.

По его словам, российский лидер Владимир Путин выпустил указ о запрете носить оружие в период чемпионата мира, но он не знал об этом. Иншаков подчеркнул, что у него есть разращение на травматический пистолет.