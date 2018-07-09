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16:07   9 Июля 2018
Весь мир

Хорвата Вукоевича выгнали из сборной за кричалку «Слава Украине» после матча с Россией

Хорвата Вукоевича выгнали из сборной за кричалку «Слава Украине» после матча с Россией

Хорватский футбольный союз отстранил члена команды, скаута киевского «Динамо» Огнена Вукоевича от дальнейшего участия в ЧМ-2018.

Соответствующая информация появилась в понедельник на официальном сайте организации. По данным пресс-службы союза, спортсмен выведен из состава делегации.

Данное решение было принято после появления в сети видеоролика, на котором Вукоевич вместе с защитником сборной Домагоем Видой выкрикивает «Слава Украине!» после победы над Россией в матче четвертьфинала Кубка мира (2:2, пенальти – 4:3), который проходил в Сочи в субботу. При этом Виду вновь решено было оставить без санкций, а союз принес свои извинения за нелицеприятный инцидент с участием членов сборной.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #чм-2018 #общество #хорватия #вукоевич #виду
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