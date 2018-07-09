Восьмого мальчика спасли из затопленной пещеры на севере Таиланда

Спасателям удалось эвакуировать из затопленной пещеры Кхао Луанг в Таиланде восьмого подростка.

Об этом в понедельник сообщает местное издание «Кхао Сот», отмечая, что сейчас подростка в полевом госпитале поблизости от пещеры осматривают медики.

В настоящее время в пещере остаются еще четверо подростков и один молодой человек – их тренер. Спасательная операция по выводу истощенных людей, которые провели в затопленной пещере уже более двух недель, продолжается второй день.

Накануне спасателям удалось эвакуировать четырех наиболее истощенных ребят, которые вертолетом были доставлены в госпиталь города Чианграй, что в 60 километрах от пещеры Кхао Луанг. Потом спасатели были вынуждены прервать спасательную операцию примерно на 15 часов, чтобы заново оснастить затопленные коридоры пещеры баллонами с кислородом по пути эвакуации детей. Утром в понедельник эвакуация продолжилась.

Подробностей о том, в каком состоянии находятся выведенные из пещеры ребята. к настоящему моменту не приводится. Также пока не сообщаются имена эвакуированных детей.