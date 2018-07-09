Патрушев: Неэффективный миграционный контроль негативно влияет на рынок труда в Крыму
Неотлаженный механизм контроля за миграционными потоками на территорию Крыма стал причиной проблем на рынке труда, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в ходе заседания о правопорядке на территории полуострова.
На встрече, посвященной законности и правопорядку, которая проходит в Севастополе, Патрушев обратил внимание на проблему с потоком мигрантов, который отрицательно сказывается на крымском рынке труда.
По его словам, за последние несколько лет было выявлено свыше 70 преступных групп, которые занимались организацией незаконной миграции, по данному факту к уголовной ответственности привлекли свыше 233 организаторов нелегальных каналов.
Помимо этого секретарь напомнил, что в Крыму так и не появились центры временного содержания нелегалов, которые ожидают депортации, выдворения или реадмиссии за пределы страны.