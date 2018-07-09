Япония и ЕС подпишут соглашение о свободной торговле

Об этом пишет агентство Kyodo.

Документ подпишут в Токио, хотя ранее предполагалось, что это произойдет в Брюсселе, куда должен был приехать премьер Японии Миндзо Абэ. Политик отменил все свои иностранные визиты в связи с тяжелой ситуацией с дождями, которые уже унесли жизни более ста человек.

По этой причине в Токио направится председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. 17 июля стороны подпишут соглашение.

Переговоры о свободной торговле ведутся уже несколько лет. Стороны договорились начать консультации по этому вопросу еще в 2011 году. Первый раунд переговоров состоялся в 2013 году. Больше всего Японию волнует отмена высоких пошлин на импорт японских машин и электронных товаров. Сейчас она составляет десять и 14 процентов соответственно.

В соглашении заинтересован и Брюссель. В случае его принятия экспорт европейских товаров в Японию увеличится процентов на 30. Также ЕС занимает вопрос о запрете на получение японских госзаказов иностранными компаниями.