Мы в соц.сетях:
Все пассажиры чартерных рейсов «Натали Турс» вернулись в РФ

Все пассажиры чартерных рейсов «Натали Турс» вернулись в РФ

 Роспотребнадзор временно запретил купаться на пляжах Анапы и Геленджика

Роспотребнадзор временно запретил купаться на пляжах Анапы и Геленджика
Грузинский пастух признался в убийстве семьи американцев

Грузинский пастух признался в убийстве семьи американцев

 Прилепин уходит, но не из Донбасса

Прилепин уходит, но не из Донбасса
Участники саммита Украина - ЕС намерены препятствовать реализации «Северного потока 2»

Участники саммита Украина - ЕС намерены препятствовать реализации «Северного потока 2»

 Ким Чен Ын выполнит договоренности по денуклеаризации — Трамп

Ким Чен Ын выполнит договоренности по денуклеаризации — Трамп
Все пассажиры чартерных рейсов «Натали Турс» вернулись в РФ

Все пассажиры чартерных рейсов «Натали Турс» вернулись в РФ

 Роспотребнадзор временно запретил купаться на пляжах Анапы и Геленджика

Роспотребнадзор временно запретил купаться на пляжах Анапы и Геленджика
Грузинский пастух признался в убийстве семьи американцев

Грузинский пастух признался в убийстве семьи американцев

 Прилепин уходит, но не из Донбасса

Прилепин уходит, но не из Донбасса
Участники саммита Украина - ЕС намерены препятствовать реализации «Северного потока 2»

Участники саммита Украина - ЕС намерены препятствовать реализации «Северного потока 2»

 Ким Чен Ын выполнит договоренности по денуклеаризации — Трамп

Ким Чен Ын выполнит договоренности по денуклеаризации — Трамп
15:53   9 Июля 2018
Весь мир

Япония и ЕС подпишут соглашение о свободной торговле

Япония и ЕС подпишут соглашение о свободной торговле

Об этом пишет агентство Kyodo.

Документ подпишут в Токио, хотя ранее предполагалось, что это произойдет в Брюсселе, куда должен был приехать премьер Японии Миндзо Абэ. Политик отменил все свои иностранные визиты в связи с тяжелой ситуацией с дождями, которые уже унесли жизни более ста человек.

По этой причине в Токио направится председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. 17 июля стороны подпишут соглашение.

Япония и ЕС подпишут соглашение о свободной торговле

Переговоры о свободной торговле ведутся уже несколько лет. Стороны договорились начать консультации по этому вопросу еще в 2011 году. Первый раунд переговоров состоялся в 2013 году. Больше всего Японию волнует отмена высоких пошлин на импорт японских машин и электронных товаров. Сейчас она составляет десять и 14 процентов соответственно.

В соглашении заинтересован и Брюссель. В случае его принятия экспорт европейских товаров в Японию увеличится процентов на 30. Также ЕС занимает вопрос о запрете на получение японских госзаказов иностранными компаниями. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#ес #экономика #япония #жан-клод юнкер #синдзо абэ #свободная торговля
Самое читаемое
Пушков: Встреча Путина и Трампа назначена не для ультиматумов

Пушков: Встреча Путина и Трампа назначена не для ультиматумов

 Черчесов пообещал улучшить результат сборной России на ЧМ-2022

Черчесов пообещал улучшить результат сборной России на ЧМ-2022

 СМИ: В Таиланде из пещеры вывели пятого спасенного подростка

СМИ: В Таиланде из пещеры вывели пятого спасенного подростка

 Писатель Валерий Ганичев скончался на 85-м году жизни

Писатель Валерий Ганичев скончался на 85-м году жизни