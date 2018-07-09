Украина и ЕС обсудят условия для предоставления Киеву помощи в миллиард евро
В понедельник, 9 июля, вступило в силу законодательное решение Европейского парламента и Совета ЕС о предоставлении украинскому государству четвертой программы макрофинансовой помощи в миллиард евро.
Киев и Европейский союз обсудят перечень условий для предоставления макрофинансовой помощи, передает пресс-служба министерства финансов Украины. Ведомство напомнило, что Совет ЕС окончательно одобрил новую макрофинансовую помощь Киеву от ЕС в конце июня.
«Официальные переговоры о заключении меморандума начнутся в ближайшее время», — уточнили в украинском Минфине.
Совет ЕС и Европарламент одобряли подобную программу для Украины в 2015 году. Однако из миллиарда 800 миллионов евро Еврокомиссия выдала Киеву миллиард 200 миллионов, а последний транш не предоставила, поскольку украинские власти не выполнили ряд условий по борьбе с коррупцией.
???????? ???????? Сьогодні набуло чинності законодавче Рішення Європарламенту та Ради ЄС про надання Україні Четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС в обсязі 1 млрд євро. Більше деталей тут: https://t.co/q6GWJBC2Fv pic.twitter.com/V4EhCoedeU— MinFin Ukraine (@MinFin_Ukraine) July 9, 2018