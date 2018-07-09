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15:53   9 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Украина и ЕС обсудят условия для предоставления Киеву помощи в миллиард евро

Украина и ЕС обсудят условия для предоставления Киеву помощи в миллиард евро

В понедельник, 9 июля, вступило в силу законодательное решение Европейского парламента и Совета ЕС о предоставлении украинскому государству четвертой программы макрофинансовой помощи в миллиард евро.

Киев и Европейский союз обсудят перечень условий для предоставления макрофинансовой помощи, передает пресс-служба министерства финансов Украины. Ведомство напомнило, что Совет ЕС окончательно одобрил новую макрофинансовую помощь Киеву от ЕС в конце июня.

«Официальные переговоры о заключении меморандума начнутся в ближайшее время»,  — уточнили в украинском Минфине. 

Украина и ЕС обсудят условия для предоставления Киеву помощи в миллиард евро

Совет ЕС и Европарламент одобряли подобную программу для Украины в 2015 году. Однако из миллиарда 800 миллионов евро Еврокомиссия выдала Киеву миллиард 200 миллионов, а последний транш не предоставила, поскольку украинские власти не выполнили ряд условий по борьбе с коррупцией.

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Автор: Анатолий Кубарев
#помощь #украина #экономика #европарламент #еврокомиссия #совет ес
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