Украина и ЕС обсудят условия для предоставления Киеву помощи в миллиард евро

В понедельник, 9 июля, вступило в силу законодательное решение Европейского парламента и Совета ЕС о предоставлении украинскому государству четвертой программы макрофинансовой помощи в миллиард евро.

Киев и Европейский союз обсудят перечень условий для предоставления макрофинансовой помощи, передает пресс-служба министерства финансов Украины. Ведомство напомнило, что Совет ЕС окончательно одобрил новую макрофинансовую помощь Киеву от ЕС в конце июня.

«Официальные переговоры о заключении меморандума начнутся в ближайшее время», — уточнили в украинском Минфине.

Совет ЕС и Европарламент одобряли подобную программу для Украины в 2015 году. Однако из миллиарда 800 миллионов евро Еврокомиссия выдала Киеву миллиард 200 миллионов, а последний транш не предоставила, поскольку украинские власти не выполнили ряд условий по борьбе с коррупцией.