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15:50   9 Июля 2018
Весь мир

Минкоммерции КНР призвало бизнесменов отказаться от американских товаров

Минкоммерции КНР призвало бизнесменов отказаться от американских товаров

Китайским компаниям предложили импортировать продукцию других стран из-за ввозных пошлин США.

Американские пошлины на импорт стали и алюминия против Китая вступили в силу 6 июля. Вашингтон обложил налогом в 25% на ввоз 818 наименований китайских товаров на общую сумму в 34 миллиарда долларов. В тот же день Пекин объявил о введении ответных пошлин против ряда товаров из Штатов.

Министерство коммерции Китая указало, что при составлении списка товаров, на импорт которых вводятся пошлины, учитывалась их заменяемость на продукцию других стран. В ведомстве подчеркнули, что намерены поощрять компании, которые ввиду ситуации оптимизируют структуру импорта.

Кроме того, прибыль от введенных ответных пошлин, прежде всего, пойдет на минимализацию ущерба предприятиям и их сотрудникам.

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Автор: Юлия Халус
#сша #экономика #китай #весь мир #пошлины
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