Мы в соц.сетях:
Все пассажиры чартерных рейсов «Натали Турс» вернулись в РФ

Все пассажиры чартерных рейсов «Натали Турс» вернулись в РФ

 Роспотребнадзор временно запретил купаться на пляжах Анапы и Геленджика

Роспотребнадзор временно запретил купаться на пляжах Анапы и Геленджика
Грузинский пастух признался в убийстве семьи американцев

Грузинский пастух признался в убийстве семьи американцев

 Прилепин уходит, но не из Донбасса

Прилепин уходит, но не из Донбасса
Участники саммита Украина - ЕС намерены препятствовать реализации «Северного потока 2»

Участники саммита Украина - ЕС намерены препятствовать реализации «Северного потока 2»

 Ким Чен Ын выполнит договоренности по денуклеаризации — Трамп

Ким Чен Ын выполнит договоренности по денуклеаризации — Трамп
Все пассажиры чартерных рейсов «Натали Турс» вернулись в РФ

Все пассажиры чартерных рейсов «Натали Турс» вернулись в РФ

 Роспотребнадзор временно запретил купаться на пляжах Анапы и Геленджика

Роспотребнадзор временно запретил купаться на пляжах Анапы и Геленджика
Грузинский пастух признался в убийстве семьи американцев

Грузинский пастух признался в убийстве семьи американцев

 Прилепин уходит, но не из Донбасса

Прилепин уходит, но не из Донбасса
Участники саммита Украина - ЕС намерены препятствовать реализации «Северного потока 2»

Участники саммита Украина - ЕС намерены препятствовать реализации «Северного потока 2»

 Ким Чен Ын выполнит договоренности по денуклеаризации — Трамп

Ким Чен Ын выполнит договоренности по денуклеаризации — Трамп
15:46   9 Июля 2018
Россия

Пенсии неработающих пенсионеров в 2019 году могут быть проиндексированы на 7%

Пенсии неработающих пенсионеров в 2019 году могут быть проиндексированы на 7%

Минтруд и Минфин совместно разрабатывают окончательное решение относительно уровня индексации пенсий неработающих пенсионеров в 2019 году с учетом доходов от повышения пенсионного возраста.

Как ожидается, данная индексация составит не менее семи процентов. Об этом журналистам в понедельник рассказал министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.  По его словам, ведомство исходит из того, что индексация пенсий неработающих пенсионеров будет составлять в среднем, как об этом и говорилось ранее, на одну тысячу рублей ежемесячно, то есть ежегодно пенсия неработающих пенсионеров будет увеличиваться на 12 тысяч.

«Мы из этих параметров исходим, сейчас с Минфином окончательно работаем, чтобы закрепить, какая индексация это будет... Что касается 2019 года, индексация будет минимум 7% - это 7% рост пенсий неработающих пенсионеров», - пояснил министр журналистам в Государственной думе.

Также он отметил. Что Минтруд не планирует пересматривать озвученные ранее предложения по возрасту выхода на пенсию ко второму чтения законопроекта, так как все расчеты по индексации пенсий были сделаны на основе этих показателей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #пенсии #политика #общество #топилин #минтруд #повышение пенсионного возраста #индексация пенсий #пенсиолнная реформа #возраст выхода на пенсию #размер пенсии
Самое читаемое
Пушков: Встреча Путина и Трампа назначена не для ультиматумов

Пушков: Встреча Путина и Трампа назначена не для ультиматумов

 Черчесов пообещал улучшить результат сборной России на ЧМ-2022

Черчесов пообещал улучшить результат сборной России на ЧМ-2022

 СМИ: В Таиланде из пещеры вывели пятого спасенного подростка

СМИ: В Таиланде из пещеры вывели пятого спасенного подростка

 Писатель Валерий Ганичев скончался на 85-м году жизни

Писатель Валерий Ганичев скончался на 85-м году жизни