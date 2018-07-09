Пенсии неработающих пенсионеров в 2019 году могут быть проиндексированы на 7%

Минтруд и Минфин совместно разрабатывают окончательное решение относительно уровня индексации пенсий неработающих пенсионеров в 2019 году с учетом доходов от повышения пенсионного возраста.

Как ожидается, данная индексация составит не менее семи процентов. Об этом журналистам в понедельник рассказал министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. По его словам, ведомство исходит из того, что индексация пенсий неработающих пенсионеров будет составлять в среднем, как об этом и говорилось ранее, на одну тысячу рублей ежемесячно, то есть ежегодно пенсия неработающих пенсионеров будет увеличиваться на 12 тысяч.

«Мы из этих параметров исходим, сейчас с Минфином окончательно работаем, чтобы закрепить, какая индексация это будет... Что касается 2019 года, индексация будет минимум 7% - это 7% рост пенсий неработающих пенсионеров», - пояснил министр журналистам в Государственной думе.

Также он отметил. Что Минтруд не планирует пересматривать озвученные ранее предложения по возрасту выхода на пенсию ко второму чтения законопроекта, так как все расчеты по индексации пенсий были сделаны на основе этих показателей.