Италия заинтересована в контактах с РФ по ситуации в Ливии

Италия рассчитывает на совместную работу с Россией по урегулированию конфликта в Ливии.

Об этом в понедельник сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Италии Гульельмо Пикки. Он также отметил, что контакты с Москвой необходимы для решения миграционного кризиса в этой африканской стране.

Ранее вице-премьер и глава Министерства внутренних дел Италии Маттео Сальвини также сообщил, что Италия планирует добиться снятия оружейного эмбарго в отношении Ливии с целью борьбы с нелегальной миграцией в страны Евросоюза.