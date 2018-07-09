Мы в соц.сетях:
Все пассажиры чартерных рейсов «Натали Турс» вернулись в РФ

Все пассажиры чартерных рейсов «Натали Турс» вернулись в РФ

 Роспотребнадзор временно запретил купаться на пляжах Анапы и Геленджика

Роспотребнадзор временно запретил купаться на пляжах Анапы и Геленджика
Грузинский пастух признался в убийстве семьи американцев

Грузинский пастух признался в убийстве семьи американцев

 Прилепин уходит, но не из Донбасса

Прилепин уходит, но не из Донбасса
Участники саммита Украина - ЕС намерены препятствовать реализации «Северного потока 2»

Участники саммита Украина - ЕС намерены препятствовать реализации «Северного потока 2»

 Ким Чен Ын выполнит договоренности по денуклеаризации — Трамп

Ким Чен Ын выполнит договоренности по денуклеаризации — Трамп
Все пассажиры чартерных рейсов «Натали Турс» вернулись в РФ

Все пассажиры чартерных рейсов «Натали Турс» вернулись в РФ

 Роспотребнадзор временно запретил купаться на пляжах Анапы и Геленджика

Роспотребнадзор временно запретил купаться на пляжах Анапы и Геленджика
Грузинский пастух признался в убийстве семьи американцев

Грузинский пастух признался в убийстве семьи американцев

 Прилепин уходит, но не из Донбасса

Прилепин уходит, но не из Донбасса
Участники саммита Украина - ЕС намерены препятствовать реализации «Северного потока 2»

Участники саммита Украина - ЕС намерены препятствовать реализации «Северного потока 2»

 Ким Чен Ын выполнит договоренности по денуклеаризации — Трамп

Ким Чен Ын выполнит договоренности по денуклеаризации — Трамп
15:49   9 Июля 2018
Весь мир

Италия заинтересована в контактах с РФ по ситуации в Ливии

Италия заинтересована в контактах с РФ по ситуации в Ливии

Италия рассчитывает на совместную работу с Россией по урегулированию конфликта в Ливии.

Об этом в понедельник сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Италии Гульельмо Пикки. Он также отметил, что контакты с Москвой необходимы для решения миграционного кризиса в этой африканской стране.

Ранее вице-премьер и глава Министерства внутренних дел Италии Маттео Сальвини также сообщил, что Италия планирует добиться снятия оружейного эмбарго в отношении Ливии с целью борьбы с нелегальной миграцией в страны Евросоюза.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#россия #италия #политика #ливия #миграция
Самое читаемое
Пушков: Встреча Путина и Трампа назначена не для ультиматумов

Пушков: Встреча Путина и Трампа назначена не для ультиматумов

 Черчесов пообещал улучшить результат сборной России на ЧМ-2022

Черчесов пообещал улучшить результат сборной России на ЧМ-2022

 СМИ: В Таиланде из пещеры вывели пятого спасенного подростка

СМИ: В Таиланде из пещеры вывели пятого спасенного подростка

 Писатель Валерий Ганичев скончался на 85-м году жизни

Писатель Валерий Ганичев скончался на 85-м году жизни