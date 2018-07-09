Лондон не может доказать связь инцидентов в Солсбери и Эймсбери — Скотланд-Ярд

Об этом заявил руководитель контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Базу.

Он сообщил, что расследованием занимаются специалисты из контртеррористической полиции Великобритании. Офицеры не могут предоставить четких доказательств связи отравления Скрипалей и недавнего инцидента в Эймсбери.

«Но это наша главная линия расследования», — подчеркнул Базу.

Ранее сообщалось об отравлении двух жителей британского города Эймсбери, мужчины и женщины. По первоначальной версии сообщалось, что отравление произошло из-за наркотиков.

Скотланд-Ярд связал инцидент с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Естественно, что Лондон считает виноватой Москву.