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Грузинский пастух признался в убийстве семьи американцев

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15:40   9 Июля 2018
Весь мир

Лондон не может доказать связь инцидентов в Солсбери и Эймсбери — Скотланд-Ярд

Лондон не может доказать связь инцидентов в Солсбери и Эймсбери — Скотланд-Ярд

Об этом заявил руководитель контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Базу.

Он сообщил, что расследованием занимаются специалисты из контртеррористической полиции Великобритании. Офицеры не могут предоставить четких доказательств связи отравления Скрипалей и недавнего инцидента в Эймсбери.

«Но это наша главная линия расследования», — подчеркнул Базу. 

Ранее сообщалось об отравлении двух жителей британского города Эймсбери, мужчины и женщины. По первоначальной версии сообщалось, что отравление произошло из-за наркотиков.

Скотланд-Ярд связал инцидент с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Естественно, что Лондон считает виноватой Москву.

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Автор: Павел Никифоров
#великобритания #политика #весь мир #солсбери #скрипали #эймсбери
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