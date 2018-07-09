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15:31   9 Июля 2018
Россия

Патрушев: В Крыму началась модернизация стратегических судостроительных заводов

Патрушев: В Крыму началась модернизация стратегических судостроительных заводов

Речь идет о восстановлении инфраструктуры предприятий и обеспечении загрузки производственных мощностей, объяснил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

В понедельник Патрушев выступил на совещании Совета Безопасности России в Севастополе. Он объявил, что в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями стартовала модернизация стратегически важных судостроительных и судоремонтных заводов в Крыму. Обновить их государству помогут профильные промышленные компании ОПК.

К примеру, на модернизацию керченского судостроительного завода «Залив» выделено 1,2 миллиарда рублей. В то же время предприятие получит новые заказы. Кроме того, более 600 миллионов рублей пойдет на реконструкцию завода «Фиолент». Для него закуплено новейшее инновационное оборудование, обучен персонал, предпринимаются меры для повышения качества продукции.

Тем временем имущественный комплекс отдельных важных предприятий медленно переводят в государственную собственность. Речь, прежде всего, о Севастопольском морском заводе и морском индустриальном комплексе. На их базе планируется создать судоремонтный кластер, который смог бы принимать крупные корабли.

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Автор: Юлия Халус
#россия #крым #патрушев #опк #сб рф
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