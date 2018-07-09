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15:30   9 Июля 2018
Россия

РФ сторонник договора с Турцией, как с Белоруссией — Жириновский

РФ сторонник договора с Турцией, как с Белоруссией — Жириновский

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прилетел в Анкару на церемонию инаугурации турецкого лидера Тайипа Эрдогана и заявил о возможности расширения сотрудничества стран.

По его словам, президент Турции положительно настроен к диалогу с Москвой. Эрдоган также хочет наладить отношения с Западом, однако западные страны этого не хотят, добавил Жириновский. 

«Турция  — мусульманская страна, и у Запада много проблем с мусульманами»,  — сказал лидер ЛДПР.

РФ сторонник договора с Турцией, как с Белоруссией — Жириновский

Жириновский напомнил о взаимовыгодных российско-турецких отношениях. Владимир Вольфович надеется, что при новом сроке Эрдогана диалог Москвы и Анкары резко активизируются и страны расширят военное сотрудничество.

«Мы сторонники договора с Турцией, возможно, как с Белоруссией», — заключил Жириновский.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #турция #жириновский #лдпр #белоруссия
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