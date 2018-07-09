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15:23   9 Июля 2018
Россия

Власти Петербурга планируют на треть поднять тариф на вывоз мусора

Власти Петербурга планируют на треть поднять тариф на вывоз мусора

Единый тариф на комплексную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Петербурге с 1 января 2019 года может вырасти боле чем на треть – с 2,8 тысяч рублей, до 3,8 тысяч рублей за тонну без учета НДС.

Об этом в понедельник сообщает местное издание Neva Today, отмечая, что в настоящее время петербургские власти прорабатывают такой вариант.

Также сообщается, что оператором по вывозу отходов в городе, как ожидается, станет государственное унитарное предприятие «Завод МПБО-2»

Напомним: ранее сообщалось о начале рекультивации на полигоне твердых бытовых отходов «Новоселки» - в Выборгском районе Северной столицы.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #петербург #общество #власти #тариф #вывоз мусора #увеличение тарифа #на треть #твердые коммунальные отходы
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