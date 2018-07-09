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15:23   9 Июля 2018
Ближнее зарубежье

ЕС выделит миллиард евро в качестве финансовой помощи Киеву

ЕС выделит миллиард евро в качестве финансовой помощи Киеву

Совет ЕС подтвердил, что предоставит Украине макрофинансовую помощь в размере миллиарда евро. Об этом сказано в твиттере организации.

Еще 26 июня Совет ЕС одобрил данную меру, однако все это время велись переговоры и дополнительные обсуждения. Деньги перечислят Киеву двумя траншами в течение двух с половиной лет.

 

В 2015 году Совет ЕС выделил Украине помощь в размере 1,8 миллиарда евро. Около 1,2 миллиарда Киев потратил на проведение необходимых реформ. Последний транш Еврокомиссия не предоставила, поскольку украинская сторона не выполнила некоторые условия, в частности, речь идет о реформах, направленных на борьбу с коррупцией.

В понедельник в Брюсселе проходят переговоры руководства ЕС и украинского лидера Петра Порошенко. 

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Автор: Виктория Разумовская
#ес #украина #экономика #совет ес #макрофинансовая помощь
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