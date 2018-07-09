ЕС выделит миллиард евро в качестве финансовой помощи Киеву

Совет ЕС подтвердил, что предоставит Украине макрофинансовую помощь в размере миллиарда евро. Об этом сказано в твиттере организации.

Еще 26 июня Совет ЕС одобрил данную меру, однако все это время велись переговоры и дополнительные обсуждения. Деньги перечислят Киеву двумя траншами в течение двух с половиной лет.

Ahead of #EUUkraine summit, EU has agreed to support #Ukraine with a new 1 bn euro package of macro-financial assistance. Watch ???? to find out why the EU & Ukraine are stronger together: https://t.co/FDcidvTxGA pic.twitter.com/euTiPtihV4 — EU Council (@EUCouncil) July 9, 2018

В 2015 году Совет ЕС выделил Украине помощь в размере 1,8 миллиарда евро. Около 1,2 миллиарда Киев потратил на проведение необходимых реформ. Последний транш Еврокомиссия не предоставила, поскольку украинская сторона не выполнила некоторые условия, в частности, речь идет о реформах, направленных на борьбу с коррупцией.

В понедельник в Брюсселе проходят переговоры руководства ЕС и украинского лидера Петра Порошенко.