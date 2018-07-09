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15:22   9 Июля 2018
Россия

Патрушев указал на бездействие чиновников по вопросу устранения самостроев в Крыму

Патрушев указал на бездействие чиновников по вопросу устранения самостроев в Крыму

Во время заседания о правопорядке в Крыму, которое проходит в Севастополе, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил о бездействии чиновников и затягивании правовых решений по вопросу устранения самостроев на полуострове.

Он рассказал, что  механизм надзора за процессом оплаты земельными участками государственной и муниципальной собственности не работает. Ведомства намеренно затягивают правовые процедуры, необходимые для жилищного строительства. Таким образом, невозможно оперативно принимать управленческие решения.

Помимо этого Патрушев отметил, что обнаружены факты бездействия органов местного самоуправления. Чиновники не способствуют ликвидации самовольно возведенных объектов, подчеркнул он. 

Лишь за первый квартал 2018 года было выявлено свыше 1200 нарушений в области земельных отношений и государственной регистрации прав на недвижимое имущество.  

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Автор: Екатерина Розина
#россия #крым #политика #патрушев #севастополь #самострои
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