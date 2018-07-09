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15:09   9 Июля 2018
Россия

Российскую сборную признали лучшей на ЧМ-2018 по игре в защите

Российскую сборную признали лучшей на ЧМ-2018 по игре в защите

По итогам матчей, прошедших в рамках чемпионата мира по футболу-2018, сборная России стала лучшей командой по игре в защите.

Об этой сообщается на официальном сайте турнира, где выложена статистика всех команд.

В частности, Международная федерация футбола FIFA назвала сборную Бразилии лучшей командой в атаке, испанская сборная стала лучшей по успешным передачам, а бельгийская команда – стала самой результативной, забив на данный момент 14 мячей.

Сборная России сделала в общей сложности 259 оборонительных действий – отборов, выносов и сейвов, опередив по этому показателю все остальные команды.

Российскую сборную признали лучшей на ЧМ-2018 по игре в защите

Кроме того, полузащитник российской команды Роман Знобин оказался лидером пот пробегу среди всех остальных футболистов на домашнем ЧМ, пробежав за пять матчей мундиале 62 километра. Самым бьющим футболистом турнира стал бразильский нападающий Неймар, который 27 раз ударил в створ ворот, самым пасующим стал испанец Серхио Рамос, отдавший 485 точных пасов, а мексиканский вратарь Гильиеро Оча стал самым отбивающим вратарем, сделав 25 сейвов.

Напомним: на данный момент в рамках чемпионата мира по футболу в России сыграно 60 матчей, именно по ним и была приведена статистика. Впереди четыре матча, две полуфинальных игры, матч за третье место и финал ЧМ. Борьбу за звание сильнейшей национальной команды по футболу на планете продолжают сборные Англии, Бельгии, Франции и Хорватии.

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Автор: Александр Люблинский
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