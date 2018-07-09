Прилепин покидает пост заместителя командира батальона армии ДНР

Последние два года были самыми счастливыми в жизни, отметил офицер армии Донецкой Народной Республики Захар Прилепин.

По его словам, после многочисленных командировок в 2014 году в Донбасс, заехал туда с одним желанием — вернуться в Славянск. В июле 2016 года решили создать батальон, который к октябрю вошел в полк специального назначения. Летом 2018 года батальон перешел из состава полка специального назначения в ведомство ракетных войск.

«Теперь мы — ракетчики», — объяснил Прилепин.

Захар Прилепин добавил, что специфика не его, а в РФ за два года донбасской службы накопилось много дел, поэтому в июле он покидает пост заместителя командира батальона ДНР. Прилепин останется советником главы ДНР Александра Захарченко, куратором батальона и соведущим программы «Донецкий формат».