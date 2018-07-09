Мы в соц.сетях:
Все пассажиры чартерных рейсов «Натали Турс» вернулись в РФ

Все пассажиры чартерных рейсов «Натали Турс» вернулись в РФ

 Роспотребнадзор временно запретил купаться на пляжах Анапы и Геленджика

Роспотребнадзор временно запретил купаться на пляжах Анапы и Геленджика
Грузинский пастух признался в убийстве семьи американцев

Грузинский пастух признался в убийстве семьи американцев

 Прилепин уходит, но не из Донбасса

Прилепин уходит, но не из Донбасса
Участники саммита Украина - ЕС намерены препятствовать реализации «Северного потока 2»

Участники саммита Украина - ЕС намерены препятствовать реализации «Северного потока 2»

 Ким Чен Ын выполнит договоренности по денуклеаризации — Трамп

Ким Чен Ын выполнит договоренности по денуклеаризации — Трамп
Все пассажиры чартерных рейсов «Натали Турс» вернулись в РФ

Все пассажиры чартерных рейсов «Натали Турс» вернулись в РФ

 Роспотребнадзор временно запретил купаться на пляжах Анапы и Геленджика

Роспотребнадзор временно запретил купаться на пляжах Анапы и Геленджика
Грузинский пастух признался в убийстве семьи американцев

Грузинский пастух признался в убийстве семьи американцев

 Прилепин уходит, но не из Донбасса

Прилепин уходит, но не из Донбасса
Участники саммита Украина - ЕС намерены препятствовать реализации «Северного потока 2»

Участники саммита Украина - ЕС намерены препятствовать реализации «Северного потока 2»

 Ким Чен Ын выполнит договоренности по денуклеаризации — Трамп

Ким Чен Ын выполнит договоренности по денуклеаризации — Трамп
15:03   9 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Прилепин покидает пост заместителя командира батальона армии ДНР

Прилепин покидает пост заместителя командира батальона армии ДНР

Последние два года были самыми счастливыми в жизни, отметил офицер армии Донецкой Народной Республики Захар Прилепин.

По его словам, после многочисленных командировок в 2014 году в Донбасс, заехал туда с одним желанием — вернуться в Славянск. В июле 2016 года решили создать батальон, который к октябрю вошел в полк специального назначения. Летом 2018 года батальон перешел из состава полка специального назначения в ведомство ракетных войск.

«Теперь мы  — ракетчики», — объяснил Прилепин.

Захар Прилепин добавил, что специфика не его, а в РФ за два года донбасской службы накопилось много дел, поэтому в июле он покидает пост заместителя командира батальона ДНР. Прилепин останется советником главы ДНР Александра Захарченко, куратором батальона и соведущим программы «Донецкий формат». 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#донбасс #днр #батальон #прилепин
Самое читаемое
Пушков: Встреча Путина и Трампа назначена не для ультиматумов

Пушков: Встреча Путина и Трампа назначена не для ультиматумов

 Черчесов пообещал улучшить результат сборной России на ЧМ-2022

Черчесов пообещал улучшить результат сборной России на ЧМ-2022

 СМИ: В Таиланде из пещеры вывели пятого спасенного подростка

СМИ: В Таиланде из пещеры вывели пятого спасенного подростка

 Писатель Валерий Ганичев скончался на 85-м году жизни

Писатель Валерий Ганичев скончался на 85-м году жизни