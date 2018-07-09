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14:57   9 Июля 2018
Россия

Путин поручил Мутко проработать вопрос о строительстве стадиона в Ингушетии

Путин поручил Мутко проработать вопрос о строительстве стадиона в Ингушетии

С соответствующей просьбой к российскому президенту Владимиру Путину обратился глава республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров.

В ходе рабочей встречи с лидером в понедельник Евкуров попросил того подарить региону спортивную арену. Он указал, что сейчас все граждане ликуют из-за чемпионата мира по футболу. Тем временем в Ингушетии обрадовались бы, если бы Путин подарил на День Республики стадион.

Глава региона подчеркнул, что просьба эта исходит от молодежи республики. Сейчас Ингушетия - единственный субъект РФ, где нет собственного стадиона. Евкуров указал, что уже обговаривал это с вице-премьером страны Виталием Мутко, чтобы тот поддержал инициативу.

Президент согласился подарить республике арену. Он поручив Мутко проработать этот вопрос.

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Автор: Юлия Халус
#россия #путин #экономика #мутко #стадион #ингушетия
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