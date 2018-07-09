Мы в соц.сетях:
Все пассажиры чартерных рейсов «Натали Турс» вернулись в РФ

Все пассажиры чартерных рейсов «Натали Турс» вернулись в РФ

 Роспотребнадзор временно запретил купаться на пляжах Анапы и Геленджика

Роспотребнадзор временно запретил купаться на пляжах Анапы и Геленджика
Грузинский пастух признался в убийстве семьи американцев

Грузинский пастух признался в убийстве семьи американцев

 Прилепин уходит, но не из Донбасса

Прилепин уходит, но не из Донбасса
Участники саммита Украина - ЕС намерены препятствовать реализации «Северного потока 2»

Участники саммита Украина - ЕС намерены препятствовать реализации «Северного потока 2»

 Ким Чен Ын выполнит договоренности по денуклеаризации — Трамп

Ким Чен Ын выполнит договоренности по денуклеаризации — Трамп
Все пассажиры чартерных рейсов «Натали Турс» вернулись в РФ

Все пассажиры чартерных рейсов «Натали Турс» вернулись в РФ

 Роспотребнадзор временно запретил купаться на пляжах Анапы и Геленджика

Роспотребнадзор временно запретил купаться на пляжах Анапы и Геленджика
Грузинский пастух признался в убийстве семьи американцев

Грузинский пастух признался в убийстве семьи американцев

 Прилепин уходит, но не из Донбасса

Прилепин уходит, но не из Донбасса
Участники саммита Украина - ЕС намерены препятствовать реализации «Северного потока 2»

Участники саммита Украина - ЕС намерены препятствовать реализации «Северного потока 2»

 Ким Чен Ын выполнит договоренности по денуклеаризации — Трамп

Ким Чен Ын выполнит договоренности по денуклеаризации — Трамп
14:43   9 Июля 2018
Россия

ВЦИОМ: Треть россиян ждет существенных сдвигов после встречи Путина и Трампа

ВЦИОМ: Треть россиян ждет существенных сдвигов после встречи Путина и Трампа

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос о том, какие ожидания у россиян от саммита РФ-США на высшем уровне.

Треть опрошенных заявила, что ждут положительных сдвигов для страны после встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом. В ходе исследования выяснилось, что больше половины россиян (56 процентов) не придают особого значения встрече лидеров РФ и США, поскольку уверены, что переговоры не повлияют на развитие страны. Россияне считают, что саммит вряд ли окажет существенное влияние на благосостояние страны, сообщает РИА Новости. 

При этом лишь один процент респондентов ожидает негативных последствий от саммита.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#россия #путин #политика #трамп #вциом #общество #саммит рф-сша
Самое читаемое
Пушков: Встреча Путина и Трампа назначена не для ультиматумов

Пушков: Встреча Путина и Трампа назначена не для ультиматумов

 Черчесов пообещал улучшить результат сборной России на ЧМ-2022

Черчесов пообещал улучшить результат сборной России на ЧМ-2022

 СМИ: В Таиланде из пещеры вывели пятого спасенного подростка

СМИ: В Таиланде из пещеры вывели пятого спасенного подростка

 Писатель Валерий Ганичев скончался на 85-м году жизни

Писатель Валерий Ганичев скончался на 85-м году жизни