ВЦИОМ: Треть россиян ждет существенных сдвигов после встречи Путина и Трампа

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос о том, какие ожидания у россиян от саммита РФ-США на высшем уровне.

Треть опрошенных заявила, что ждут положительных сдвигов для страны после встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом. В ходе исследования выяснилось, что больше половины россиян (56 процентов) не придают особого значения встрече лидеров РФ и США, поскольку уверены, что переговоры не повлияют на развитие страны. Россияне считают, что саммит вряд ли окажет существенное влияние на благосостояние страны, сообщает РИА Новости.

При этом лишь один процент респондентов ожидает негативных последствий от саммита.