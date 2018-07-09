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14:57   9 Июля 2018
Россия

«Уралвагонзавод» презентовал инновационный трамвай

«Уралвагонзавод» презентовал инновационный трамвай

В Екатеринбурге открылась промышленная выставка «Иннопром-2018». На ней «Уралвагонзавод» презентовал трамвай 71-415, аналогов которому нет в России.

Разработчик Сергей Соловьев рассказал, что это первый вагон для линейки полностью низкопольных вагонов. Это базовая модель, на основе которой будет разрабатываться дальнейшая линейка. 

Транспорт обшит легкосъемными пластиковыми элементами, которые в случае ДТП меняются на новые. Также внутри салона установлены мониторы, предусмотрен  Wi-Fi, можно подзарядить телефон или планшет.

Один такой трамвай стоит около 24 миллионов рублей. К концу года будут разработаны модели для узкой колеи. Такая инфраструктура находится в Евпатории, Калининграде и Пятигорске.

В целом трамвай полностью подходит под остановочные комплексы, трамвайные линии и депо, которые уже есть в городах.

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Автор: Виктория Разумовская
#екатеринбург #уралвагонзавод #трамвай #транспорт #общество
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