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14:45   9 Июля 2018
Весь мир

Песков: Макрон, находясь в Петербурге, намерен посетить только матч ЧМ-2018

Песков: Макрон, находясь в Петербурге, намерен посетить только матч ЧМ-2018

Президент Франции Эмманюэль Макрон, во время своего визита в Санкт-Петербург планирует посетить только полуфинальный матч чемпионата мира по футболу с участием своей национальной сборной. Больше никаких встреч в рамках визита у него не запланировано.

Об этом журналистам рассказал официальный президент президента России Дмитрий Песков, добавив, что в графике российского лидера Владимира Путина, не запланировано встречи с французским коллегой, который прибудет в Санкт-Петербург 10 июля на матч между сборными Франции и Бельгии.

«Насколько нам известно, Макрон имеет в виду прилететь в Россию исключительно на матч и сразу покинуть Санкт-Петербург. А в свою очередь график президента РФ не предполагает посещения матча».

Также Песков отметил, что у президентов России и Франции сложились хорошие отношения и нет недостатка в общении.

Напомним: ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин планирует посетить финальный матч домашнего чемпионата мира по футболу, который пройдет в Москве 15 июля.

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Автор: Александр Люблинский
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