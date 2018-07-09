Мы в соц.сетях:
Все пассажиры чартерных рейсов «Натали Турс» вернулись в РФ

Все пассажиры чартерных рейсов «Натали Турс» вернулись в РФ

 Роспотребнадзор временно запретил купаться на пляжах Анапы и Геленджика

Роспотребнадзор временно запретил купаться на пляжах Анапы и Геленджика
Грузинский пастух признался в убийстве семьи американцев

Грузинский пастух признался в убийстве семьи американцев

 Прилепин уходит, но не из Донбасса

Прилепин уходит, но не из Донбасса
Участники саммита Украина - ЕС намерены препятствовать реализации «Северного потока 2»

Участники саммита Украина - ЕС намерены препятствовать реализации «Северного потока 2»

 Ким Чен Ын выполнит договоренности по денуклеаризации — Трамп

Ким Чен Ын выполнит договоренности по денуклеаризации — Трамп
Все пассажиры чартерных рейсов «Натали Турс» вернулись в РФ

Все пассажиры чартерных рейсов «Натали Турс» вернулись в РФ

 Роспотребнадзор временно запретил купаться на пляжах Анапы и Геленджика

Роспотребнадзор временно запретил купаться на пляжах Анапы и Геленджика
Грузинский пастух признался в убийстве семьи американцев

Грузинский пастух признался в убийстве семьи американцев

 Прилепин уходит, но не из Донбасса

Прилепин уходит, но не из Донбасса
Участники саммита Украина - ЕС намерены препятствовать реализации «Северного потока 2»

Участники саммита Украина - ЕС намерены препятствовать реализации «Северного потока 2»

 Ким Чен Ын выполнит договоренности по денуклеаризации — Трамп

Ким Чен Ын выполнит договоренности по денуклеаризации — Трамп
15:20   9 Июля 2018
Весь мир

Эксперты обследуют машину, на которой передвигались пострадавшие в Эймсбери

Эксперты обследуют машину, на которой передвигались пострадавшие в Эймсбери

Следователи и эксперты обследуют транспортное средство, на котором ехали пострадавшие при отравлении в британском Эймсбери.

Об этом рассказал журналистам глава контртеррористической полиции Соединенного Королевства Нил Басу. Он также подчеркнул, что следствию удалось установить личности троих человек, с которыми общались пострадавшие перед случившимся. Этих людей осмотрели, их здоровью сейчас ничего не угрожает.

Накануне пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес ушла из жизни в окружной больнице Солсбери, В настоящее время 45-летний Чарли Роули прибывает в критическом состоянии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#британия #отравление #весь мир #эймсбери
Самое читаемое
Пушков: Встреча Путина и Трампа назначена не для ультиматумов

Пушков: Встреча Путина и Трампа назначена не для ультиматумов

 Черчесов пообещал улучшить результат сборной России на ЧМ-2022

Черчесов пообещал улучшить результат сборной России на ЧМ-2022

 СМИ: В Таиланде из пещеры вывели пятого спасенного подростка

СМИ: В Таиланде из пещеры вывели пятого спасенного подростка

 Писатель Валерий Ганичев скончался на 85-м году жизни

Писатель Валерий Ганичев скончался на 85-м году жизни