Эксперты обследуют машину, на которой передвигались пострадавшие в Эймсбери

Следователи и эксперты обследуют транспортное средство, на котором ехали пострадавшие при отравлении в британском Эймсбери.

Об этом рассказал журналистам глава контртеррористической полиции Соединенного Королевства Нил Басу. Он также подчеркнул, что следствию удалось установить личности троих человек, с которыми общались пострадавшие перед случившимся. Этих людей осмотрели, их здоровью сейчас ничего не угрожает.

Накануне пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес ушла из жизни в окружной больнице Солсбери, В настоящее время 45-летний Чарли Роули прибывает в критическом состоянии.