Премьер Польши: Примирит Киев и Варшаву только правда о Волынской резне

Украинцы должны признать правду о тех страшных событиях, когда в Польше погибли более ста тысяч человек, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

В понедельник глава польского правительства поучаствовал в церемонии почтения памяти жертв Волынской резни, проходящей во Вроцлаве. Моравецкий возложил цветы к памятнику жертвам Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА - экстремистская группировка, запрещенная в РФ). Он подчеркнул, что преступление, которое совершили против поляков 75 лет назад, нельзя стереть из памяти. И примирить Киев и Варшаву сможет только признание правды о тех событиях.

Волынской резней называют произошедшее 11 июля 1943 года. Тогда украинские националисты напали одновременно на 150 польских деревень. Согласно данным польских историков, в тот день погибли от 100 до 130 тысяч человек. Само происшествие в Варшаве считают геноцидом и этнической чисткой.

В это время украинские эксперты называют эти события следствиями войны польской Армии Крайовой с Украинской повстанческой армией.