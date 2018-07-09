Мы в соц.сетях:
Все пассажиры чартерных рейсов «Натали Турс» вернулись в РФ

Все пассажиры чартерных рейсов «Натали Турс» вернулись в РФ

 Роспотребнадзор временно запретил купаться на пляжах Анапы и Геленджика

Роспотребнадзор временно запретил купаться на пляжах Анапы и Геленджика
Грузинский пастух признался в убийстве семьи американцев

Грузинский пастух признался в убийстве семьи американцев

 Прилепин уходит, но не из Донбасса

Прилепин уходит, но не из Донбасса
Участники саммита Украина - ЕС намерены препятствовать реализации «Северного потока 2»

Участники саммита Украина - ЕС намерены препятствовать реализации «Северного потока 2»

 Ким Чен Ын выполнит договоренности по денуклеаризации — Трамп

Ким Чен Ын выполнит договоренности по денуклеаризации — Трамп
Все пассажиры чартерных рейсов «Натали Турс» вернулись в РФ

Все пассажиры чартерных рейсов «Натали Турс» вернулись в РФ

 Роспотребнадзор временно запретил купаться на пляжах Анапы и Геленджика

Роспотребнадзор временно запретил купаться на пляжах Анапы и Геленджика
Грузинский пастух признался в убийстве семьи американцев

Грузинский пастух признался в убийстве семьи американцев

 Прилепин уходит, но не из Донбасса

Прилепин уходит, но не из Донбасса
Участники саммита Украина - ЕС намерены препятствовать реализации «Северного потока 2»

Участники саммита Украина - ЕС намерены препятствовать реализации «Северного потока 2»

 Ким Чен Ын выполнит договоренности по денуклеаризации — Трамп

Ким Чен Ын выполнит договоренности по денуклеаризации — Трамп
14:38   9 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Премьер Польши: Примирит Киев и Варшаву только правда о Волынской резне

Премьер Польши: Примирит Киев и Варшаву только правда о Волынской резне

Украинцы должны признать правду о тех страшных событиях, когда в Польше погибли более ста тысяч человек, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

В понедельник глава польского правительства поучаствовал в церемонии почтения памяти жертв Волынской резни, проходящей во Вроцлаве. Моравецкий возложил цветы к памятнику жертвам Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА - экстремистская группировка, запрещенная в РФ). Он подчеркнул, что преступление, которое совершили против поляков 75 лет назад, нельзя стереть из памяти. И примирить Киев и Варшаву сможет только признание правды о тех событиях.

Премьер Польши: Примирит Киев и Варшаву только правда о Волынской резне

Волынской резней называют произошедшее 11 июля 1943 года. Тогда украинские националисты напали одновременно на 150 польских деревень. Согласно данным польских историков, в тот день погибли от 100 до 130 тысяч человек. Само происшествие в Варшаве считают геноцидом и этнической чисткой.

В это время украинские эксперты называют эти события следствиями войны польской Армии Крайовой с Украинской повстанческой армией. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#украина #польша #политика #история #весь мир #волынская резня
Самое читаемое
Пушков: Встреча Путина и Трампа назначена не для ультиматумов

Пушков: Встреча Путина и Трампа назначена не для ультиматумов

 Черчесов пообещал улучшить результат сборной России на ЧМ-2022

Черчесов пообещал улучшить результат сборной России на ЧМ-2022

 СМИ: В Таиланде из пещеры вывели пятого спасенного подростка

СМИ: В Таиланде из пещеры вывели пятого спасенного подростка

 Писатель Валерий Ганичев скончался на 85-м году жизни

Писатель Валерий Ганичев скончался на 85-м году жизни