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Грузинский пастух признался в убийстве семьи американцев

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14:37   9 Июля 2018
Весь мир

Киев делает все возможное для обмена Сенцова на Вышинского — Порошенко

Киев делает все возможное для обмена Сенцова на Вышинского — Порошенко

Украинский лидер Петр Порошенко оценил перед началом переговоров с руководством Европейского союза в Брюсселе перспективы возможного обмена Олега Сенцова, которого осудили в России за организацию терактов в Крыму, на главного редактора «РИА Новости — Украина» Кирилла Вышинского.

«Мы делаем все возможное»,  — сказал Порошенко

Петр Алексеевич прилетел в Брюссель в понедельник, 9 июля, на переговоры с руководством ЕС. Президента Украины встретил председатель Европейского совета Дональд Туск. Протокольная часть начала переговоров ограничилась фото.

 

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца заявляла, что Киев готов рассмотреть все варианты для освобождения Сенцова. Председатель украинской Службы безопасности Василий Грицак заявлял о необходимости обменять Сенцова на Вышинского.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #ес #порошенко #украина #сенцов #вышинский
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