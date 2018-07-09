Киев делает все возможное для обмена Сенцова на Вышинского — Порошенко

Украинский лидер Петр Порошенко оценил перед началом переговоров с руководством Европейского союза в Брюсселе перспективы возможного обмена Олега Сенцова, которого осудили в России за организацию терактов в Крыму, на главного редактора «РИА Новости — Украина» Кирилла Вышинского.

«Мы делаем все возможное», — сказал Порошенко

Петр Алексеевич прилетел в Брюссель в понедельник, 9 июля, на переговоры с руководством ЕС. Президента Украины встретил председатель Европейского совета Дональд Туск. Протокольная часть начала переговоров ограничилась фото.

Разом з @eucopresident та @JunckerEU беру участь у ювілейному XX Саміті Україна – ЄС. pic.twitter.com/nKDoty7TOn — Петро Порошенко (@poroshenko) July 9, 2018

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца заявляла, что Киев готов рассмотреть все варианты для освобождения Сенцова. Председатель украинской Службы безопасности Василий Грицак заявлял о необходимости обменять Сенцова на Вышинского.