Кудрин обвинил Кабмин в недостаточных мерах по майскому указу Путина

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин полагает, что правительство страны еще не предложило мер для достижения всех показателей майского указа президента Владимира Путина.

После инаугурации 7 мая этого года глава государства подписал новый майский указ, который определяет основные направления развития экономики и социальной сферы России до 2024 года. Среди задач, которые которые стоят перед государством, — улучшение демографических показателей, вхождение страны в пятерку крупнейших экономик мира, сокращение уровня бедности в стране в два раза, а также инфляция не выше 4%. Для реализации указа российского президента необходимо дополнительно восемь триллионов рублей.