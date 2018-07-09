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Все пассажиры чартерных рейсов «Натали Турс» вернулись в РФ

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 Роспотребнадзор временно запретил купаться на пляжах Анапы и Геленджика

Роспотребнадзор временно запретил купаться на пляжах Анапы и Геленджика
Грузинский пастух признался в убийстве семьи американцев

Грузинский пастух признался в убийстве семьи американцев

 Прилепин уходит, но не из Донбасса

Прилепин уходит, но не из Донбасса
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14:28   9 Июля 2018
Россия

Кудрин обвинил Кабмин в недостаточных мерах по майскому указу Путина

Кудрин обвинил Кабмин в недостаточных мерах по майскому указу Путина

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин полагает, что правительство страны еще не предложило мер для достижения всех показателей майского указа президента Владимира Путина.

После инаугурации 7 мая этого года глава государства подписал новый майский указ, который определяет основные направления развития экономики и социальной сферы России до 2024 года. Среди задач, которые которые стоят перед государством, — улучшение демографических показателей, вхождение страны в пятерку крупнейших экономик мира, сокращение уровня бедности в стране в два раза, а также инфляция не выше 4%. Для реализации указа российского президента необходимо дополнительно восемь триллионов рублей.

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Автор: Алла Ларионова
#политика #правительство #общество #кудрин #майский указ
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