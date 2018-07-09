Московские отделения реанимации открыли для круглосуточных посещений

Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения столицы, пишут РИА Новости.

Соответствующий законопроект приняла Госдума РФ на заседании в среду. Члены семьи могут круглосуточно посещать больных, находящихся в реанимации.

Руководитель департамента Алексей Хрипун отметил, что поддержка родных и близких имеет большое значение при лечении. Порядок круглосуточных посещений детально описан в памятке для родственников. Ее можно найти в каждом стационаре.

Одно из таких правил — при проведении «отдельных манипуляций» и реанимационных мероприятий родственники не смогут присутствовать при больном. Другое — близким необходимо надевать стерильную одежду. Также одного больного могут посетить не более двух человек одновременно.