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14:46   9 Июля 2018
Россия

Московские отделения реанимации открыли для круглосуточных посещений

Московские отделения реанимации открыли для круглосуточных посещений

Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения столицы, пишут РИА Новости.

Соответствующий законопроект приняла Госдума РФ на заседании в среду. Члены семьи могут круглосуточно посещать больных, находящихся в реанимации.

Руководитель департамента Алексей Хрипун отметил, что поддержка родных и близких имеет большое значение при лечении. Порядок круглосуточных посещений детально описан в памятке для родственников. Ее можно найти в каждом стационаре.

Одно из таких правил — при проведении «отдельных манипуляций» и реанимационных мероприятий родственники не смогут присутствовать при больном. Другое — близким необходимо надевать стерильную одежду. Также одного больного могут посетить не более двух человек одновременно.

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Автор: Павел Никифоров
#москва #россия #общество #москвасейчас #московская реанимация
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