СМИ: Из затопленной пещеры в Таиланде эвакуировали шестого ребенка

В ходе продолжающейся спасательной операции по вызволению детей из затопленной пещеры Кхао Луанг в Таиланде на поверхность вывели шестого мальчика.

Об этом в понедельник сообщает японское агентство Kyodo, отмечая, что в пещере остаются еще шестеро детей из местной футбольной команды «Лесные вепри» и их тренер.

Отмечается, что имена шестерых спасенных подростков пока не называются. Выведенного из пещеры мальчика осматривают во временном госпитале, развернутом у входа в пещеру. Чуть позже вертолетом его доставят в больницу города Чиангарай, где все готово к реабилитации истощенных детей.

Операция по спасению остальных членов группы, которая пропала во время похода 23 июля и спустя десять дней была обнаружена в глубине затопленной внезапным наводнением пещеры, продолжается.