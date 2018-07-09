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Роспотребнадзор временно запретил купаться на пляжах Анапы и Геленджика
Грузинский пастух признался в убийстве семьи американцев

Грузинский пастух признался в убийстве семьи американцев

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14:14   9 Июля 2018
Политика

Глава МИД Молдавии высказался за нормализацию отношений с Россией

Глава МИД Молдавии высказался за нормализацию отношений с Россией

По мнению молдавского министра иностранных дел и евроинтеграции Тудора Ульяновского, в отношениях Кишинева и Москвы нет никакой альтернативы, кроме постоянного диалога.

Об этом он заявил в понедельник, выступая перед послами Молдавии в иностранных государствах, съехавшихся в столицу страны для заседания МИД.

«В отношениях с Российской Федерацией нет альтернативы, кроме постоянного диалога. При этом важно соблюдать национальные интересы, касающиеся уважения суверенитета и курса на интеграцию в ЕС», - заявил глава ведомства в частности, его слова приводит пресс-служба МИД Молдавии.

В то же время, Ульяновский добавил, что Молдавия должна избавиться от образа бывшей республики СССР и утвердить себя, как страну, являющуюся частью европейской семьи и западной цивилизации. Важными союзниками Молдавии, по словам Ульяновского, остаются США, помогающие молдавским властям реформировать страну, а также Румыния и Украина.

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Автор: Александр Люблинский
#молдавия #политика #весь мир #диалог с россией #нормализация отношений #мид молдавии #ульяновский
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