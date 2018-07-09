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14:16   9 Июля 2018
Россия

Путин собирается посетить финальную игру ЧМ-2018

Путин собирается посетить финальную игру ЧМ-2018

Изначально график президента РФ предполагал присутствие только на первом и последнем матчах турнира, и лидер не отказался от планов посмотреть финальную игру, рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Он уточнил, что отсутствие Владимира Путина на матчах российской сборной не означает, что президент не болел за футболистов. Он искренно и горячо болел за Россию и постоянно поддерживал связь с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым.

Дело в том, что с самого начала расписание лидера не предполагало посещения каких-либо матчей мундиаля, кроме первого и последнего. И Путин все еще планирует посетить финал.

Российская сборная в матче четвертьфинала проиграла хорватским футболистам и покинула турнир. Тем не менее в этом году команда впервые за всю новейшую история вышла в плей-офф ЧМ.

В полуфинал прошли сборные Англии, Франции, Бельгии и Хорватии. Игры пройдут 10 и 11 июля, а финал чемпионата состоится 15 июля на московском стадионе «Лужники».

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Автор: Юлия Халус
#россия #путин #футбол #спорт #чм-2018 #общество #чм #чм2018
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