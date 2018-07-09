Путин встретится со сборной РФ по футболу — Песков

Президент РФ Владимир Путин найдет возможность встретиться с российскими футболистами «в ближайшей перспективе». Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что глава государства пригласил главного тренера команды Станислава Черчесова поучаствовать в заседании по чемпионату мира по футболу.

Совещание пройдет 20 июля в Калининграде. Помимо Путина и Черчесова, во встрече примут участие члены Совета по развитию физкультуры и спорта и наблюдательный совет АНО «Оргкомитет «Россия — 2018».