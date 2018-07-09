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 Роспотребнадзор временно запретил купаться на пляжах Анапы и Геленджика

Роспотребнадзор временно запретил купаться на пляжах Анапы и Геленджика
Грузинский пастух признался в убийстве семьи американцев

Грузинский пастух признался в убийстве семьи американцев

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14:09   9 Июля 2018
Политика

Путин встретится со сборной РФ по футболу — Песков

Путин встретится со сборной РФ по футболу — Песков

Президент РФ Владимир Путин найдет возможность встретиться с российскими футболистами «в ближайшей перспективе». Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что глава государства пригласил главного тренера команды Станислава Черчесова поучаствовать в заседании по чемпионату мира по футболу.

Совещание пройдет 20 июля в Калининграде. Помимо Путина и Черчесова, во встрече примут участие члены Совета по развитию физкультуры и спорта и наблюдательный совет АНО «Оргкомитет «Россия — 2018».

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Автор: Павел Никифоров
#россия #путин #песков #политика #сборная рф по футболу
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