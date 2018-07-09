Осужденный в США за киберпреступления россиянин Белороссов вернулся домой

Российский программист Дмитрий Белороссов вернулся на родину после отбытия наказания в США за киберпреступления.

Напомним, Белороссова задержали в 2013 году в барселонском аэропорту по требованию США, после чего его выдали американским властям. Аргументом для экстрадиции стал один компьютер в штате Джорджия, который подвергся вирусу Citadel. При этом по всему миру программа хакера поразила порядка 11 миллионов компьютеров.

Так, в 2015 году американский суд приговорил программиста к 4,5 годам заключения за сговор с целью компьютерного мошенничества. Помимо реального наказания Белороссова обязали возместить ущерб в размере 322 тысяч долларов и добавили к наказанию еще три года условно. Россиянин признал вину.

Автор программы вернулся в Россию сразу же после окончания срока, 18 мая. С помощью консульского отдела США программист оперативно получил документы и свидетельство о возвращении. На следующий день он уже был дома.

Информагентство «Политика сегодня» связалось со специалистом, чтобы узнать о его состоянии.

«На данный момент у меня все нормально. Можно сказать даже хорошо», – поделился Белороссов с корреспондентом.

Однако продолжить разговор программист отказался, так как устал от шума вокруг собственной персоны.

«Нет желания общаться с прессой. Устал», – объяснил он.

Помимо Белороссова из-за действия Citadel также был арестован еще один россиянин - Марк Вартанян. Его также экстрадировали по запросу США из Норвегии. Американское правосудие обвинило хакера в разработке и распространении вируса. Однако Вартанян признал лишь один эпизод мошенничества и был приговорен к пяти годам заключения.