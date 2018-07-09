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14:10   9 Июля 2018
Россия

Дерипаска отсудил у Лесли и Рыбки по 500 тысяч рублей

Дерипаска отсудил у Лесли и Рыбки по 500 тысяч рублей

Усть-Лабинский суд Краснодарского края взыскал с Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и Александра Кириллова (Алекс Лесли) по 500 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный ущерб.

Таким образом суд частично удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски. Защита настаивала на двух миллионах рублей.

Предприниматель подал в суд на Рыбку и Лесли за раскрытие информации о его частной жизни. Также подсудимые обязаны удалить из сети все фото и видео, которые они успели распространить.

На обжалование у Рыбки и Лесли есть месяц. После решение суда вступит в силу.  Ни ответчиков, ни их представителей на заседании не было, как и самого Дерипаски.

Сейчас Рыбка и Лесли сидят в таиландской тюрьме, куда их поместили за проведение нелегального «секс-тренинга». Им грозят длительные сроки.

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Автор: Виктория Разумовская
#суд #общество #дерипаска #настя рыбка #алекс лесли #моральный ущерб
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