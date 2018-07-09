Дерипаска отсудил у Лесли и Рыбки по 500 тысяч рублей

Усть-Лабинский суд Краснодарского края взыскал с Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и Александра Кириллова (Алекс Лесли) по 500 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный ущерб.

Таким образом суд частично удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски. Защита настаивала на двух миллионах рублей. Предприниматель подал в суд на Рыбку и Лесли за раскрытие информации о его частной жизни. Также подсудимые обязаны удалить из сети все фото и видео, которые они успели распространить. На обжалование у Рыбки и Лесли есть месяц. После решение суда вступит в силу. Ни ответчиков, ни их представителей на заседании не было, как и самого Дерипаски. Сейчас Рыбка и Лесли сидят в таиландской тюрьме, куда их поместили за проведение нелегального «секс-тренинга». Им грозят длительные сроки.