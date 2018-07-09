СМИ: В Таиланде из пещеры вывели пятого спасенного подростка

Тайские СМИ сообщают, что в ходе спасательной операции водолазам удалось вызволить из затопленной пещеры Кхао Луанг пятого подростка, в настоящее время его вертолетом везут в больницу города Чианграй для реабилитации.

«Пятый «Лесной Вепрь» уже на поверхности! Ребенок в полевом госпитале у входа в пещеру, его готовят к отправке в больницу в Чианграй», - сообщила местная газета «Кхао Сот», отметив также:- «Пятый «Вепрь» был выведен из пещеры в 16:45».

Чуть позже телеканал Thai PBS дополнил это сообщение информацией о том, что медицинский вертолет с мальчиком на борту вылетел в направлении к Чианграю.

Напомним: накануне в воскресенье 8 июля в ходе первого этапа спасательной операции из пещеры были эвакуированы четверо детей. После этого спасательную операцию приостановили примерно на 15 часов, так как было необходимо заново оборудовать частично затопленный четырехкилометровый коридор пещеры новыми кислородными баллонами.

Группа из 12 подростков – членов местной футбольной команды «Лесные вепри» и их тренер пропали 23 июня во время похода в пещеру Кхам Луанг. Неожиданные сильнее ливни вызвали мощное наводнение, которое привело к стремительному затоплению части пещеры, в том числе всех выходов из нее.

Поиски пропавшей группы продолжались десять дней и в итоге завершились благополучно, однако оказалось, что дети, которые смогли выжить в пещере, питаясь скудным запасом чипсов и газировки, все еще в опасности, так как многокилометровый подводный маршрут сложен для прохождения даже опытными дайверами, а многие из истощенных детей не только не имеют опыта подводного плавания, но и вообще не умеют плавать. Между тем в стране начался сезон дождей, что также делало опасным дальнейшее пребывание детей в пещере.

В течение нескольких дней спасатели подготавливали маршрут для эвакуации детей и в воскресенье приступили к их выводу на поверхность.