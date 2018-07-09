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13:48   9 Июля 2018
Весь мир

Саммит ЕС-Япония перенесли из Брюсселя в Токио

Саммит ЕС-Япония перенесли из Брюсселя в Токио

Кроме того, с 11 июля переговоры перенесли на 17 июля, уточнила пресс-секретарь Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

Причиной такому решению стали наводнения и оползни в Японии, вызванные ливневыми дождями. Осадки начались на японских островах в минувшую среду, когда тайфун «Прапирун» превратился в область пониженного давления. В результате буйства стихии погибли по меньшей мере 105 человек. Еще 56 считаются пропавшими без вести. Более того, более пяти миллионам человек рекомендовано покинуть свои дома.

В связи со случившимся премьер-министр Японии Синдзо Абэ перенес поездку по странам Европы и Африки, запланированную на 11-17 июля. В числе указанных визитов также саммит в Брюсселе. Его проведут в Токио в следующий вторник, 17 июля.

Схинас добавила, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер общался в Абэ и передал ему свои соболезнования.

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Автор: Юлия Халус
#ес #япония #брюссель #политика #весь мир #абэ #токио #дожди
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