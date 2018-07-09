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13:48   9 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Вице-спикер Рады призвала отменить депутатскую неприкосновенность

Вице-спикер Рады призвала отменить депутатскую неприкосновенность

И рассмотреть это вопрос на последней пленарной неделе перед летними каникулами. Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко во время заседания согласительного совета парламентских фракций в понедельник, 9 июля, сказала, что не услышала еще одного важного сигнала для общества — голосования за отмену депутатской неприкосновенности.

По ее словам, необходимо провести результативное голосование по снятию депутатской неприкосновенности до конца недели. Спикер Рады Андрей Парубий ответил, что парламент не получил выводы профильного комитета, поэтому не рассматривает этот вопрос.

«Я очень рассчитываю, что в среду будет решение»,  — добавил Парубий.

Вице-спикер Рады призвала отменить депутатскую неприкосновенность

Украинский парламент осенью 2017 года направил Конституционному суду два проекта закона об отмене депутатской неприкосновенности. КС Украины признал законопроекты конституционными, поэтому Верховная рада может запустить процедуру отмены депутатской неприкосновенности. Однако вопрос так и не поставили на повестку дня.

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Автор: Анатолий Кубарев
#украина #парубий #верховная рада #геращенко #неприкосновенность
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