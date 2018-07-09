Минтруд РФ: Учителя и врачи продолжают работать после выхода на пенсию

Примерно 83% учителей, медицинских работников и представителей творческих профессий, выходящих на пенсию на льготных условиях, продолжают работать.

Соответствующее заявление сделал заместитель главы Министерства труда и соцзащиты РФ Андрей Пудов в ходе круглого стола в Государственной думе, который был посвящен изменениям в пенсионном законодательстве.

Он отметил, что, согласно предлагаемым изменениям в пенсионном законодательстве страны, для данных категорий работников требования к стажу для льготного выхода на пенсию не изменятся. Таким образом, подчеркнул Пудов, по нынешней льготе для педагогов и медиков на селе необходимо 25 лет стажа, а для остальных медицинских работников нужно 30 лет.