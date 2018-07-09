Минстрой разрешит кошкам жить в подвалах

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что Минстрой проработал документ, который обязывает держать открытым одно из подвальных окон в жилых домах. Это делается, чтобы бездомные животные могли укрываться там.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, многие управляющие компании сейчас закрывают все продухи в домах, буквально замуровывая там животных. Комитет Госдумы убедил Минстрой в необходимости законопроекта, который позволит держать одно подвальное окно открытым, либо закрывать его решеткой, чтобы туда не мог попасть злоумышленник, однако небольшое животное протиснуться смогло.

Сейчас же действует устаревший регламент 90-ых, согласно которому все подвальные окна должны быть замурованы. Несмотря на это, многие регионы не подчиняются этому. Из-за того, что коты не могут попасть в подвалы, там развелось много крыс. Кроме того, некоторые животные погибают мучительной смертью, когда их замуровывают. А некоторые гибнут на улицах от холода.